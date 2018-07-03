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Фермерское хозяйство в Крыму

Акцизы на импортные сыры, колбасы и мороженое снизятся с 2019 года

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Ставки таможенных платежей и акцизов для различных групп товаров в Узбекистане будут унифицированы согласно постановлению президента.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Акциз на импортные сыры и колбасы с 2019 года снизится с 20% до 10%, ставка акцизного налога на заграничное мороженое уменьшится с 30% до 15%, следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования".

Действующая система таможенно-тарифного регулирования не стимулирует развитие рыночных принципов конкуренции, отмечается в документе.

"В частности, предоставление чрезмерно широких льгот по уплате таможенных платежей на ввозимые товары не способствует эффективному тарифному регулированию, тогда как индивидуальные преференции создают неравные конкурентные условия для развития предпринимательской деятельности", - говорится в постановлении.

В качестве основных принципов дальнейшего совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования документ определяет усиление регулирующей функции таможенных тарифов, совершенствование системы тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом передового зарубежного опыта, создание условий для обеспечения местных производителей сырьем и материалами, не производимыми в республике либо производимыми в недостаточном объеме и используемыми в выпуске экспортоориентированной продукции.

Ставки таможенных платежей и акцизов для различных групп товаров будут унифицированы. Таким образом, акциз на завозимые в республику сыры и колбасы с 1 января 2019 года снизится с 20% до 10%, ставка акцизного налога на импортное мороженое уменьшится с 30% до 15%.




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