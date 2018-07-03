Росатом: соглашения с Узбекистаном по энергоблокам АЭС в завершающей стадии

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Работа по межправительственным соглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева.

"В завершающей стадии находятся межправсоглашения о создании двух крупных энергоблоков в Узбекистане. Это большая работа, правительство нас в этом поддерживает", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Партнерами России и странами-новичками в атомной энергетике могут стать еще несколько государств, добавил Лихачев. Он сообщил, что накануне вернулся из Саудовской Аравии, где участвовал в переговорах с Минэнергетики этой страны.

Sputnik Что даст Узбекистану строительство АЭС

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания соглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области.