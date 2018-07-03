21:09 03 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом

Росатом: соглашения с Узбекистаном по энергоблокам АЭС в завершающей стадии

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
Получить короткую ссылку
19520

Правительство России поддерживает работу над соглашениями, отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Работа по межправительственным соглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева.

"В завершающей стадии находятся межправсоглашения о создании двух крупных энергоблоков в Узбекистане. Это большая работа, правительство нас в этом поддерживает", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Партнерами России и странами-новичками в атомной энергетике могут стать еще несколько государств, добавил Лихачев. Он сообщил, что накануне вернулся из Саудовской Аравии, где участвовал в переговорах с Минэнергетики этой страны.

Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Sputnik
Что даст Узбекистану строительство АЭС
Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания соглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Футбольные пиццы делают в одном из ресторанов Петербурга
Съедобный Смолов: в Петербурге готовят пиццы с портретами футболистов
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054