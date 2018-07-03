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Рынок Дилкушо в Бухаре

Цены на товары и услуги снизились в июне на 2,7%

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Экономика
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На снижение цен повлияло сезонное удешевление фруктов и овощей.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Снижение цен на потребительские товары и услуги на 2,7% наблюдалось в Узбекистане в июне, свидетельствуют данные мониторинга Центрального банка республики.

На снижение цен повлияло сезонное удешевление плодоовощной продукции.

Без учета фруктов и овощей цены в среднем повысились на 0,8%.

"Это свидетельствует о том, что за рассматриваемый период динамика цен была обусловлена сезонностью. В частности, удешевление помидоров (на 66,7%), огурцов (52,6%), картофеля (45,7%) и яблок (35,8%) оказало значительное сдерживающее влияние на рост общего уровня цен", - отмечается в сообщении ЦБ.

Для продуктов питания, не обладающих столь выраженной сезонностью, наблюдался определенный рост цен. Например, маш подорожал на 14,8%, рис – на 13,7%, гречка – на 9%, минеральная вода – на 8,2%, сахар – на 2,4%, баранина – на 2,1% и говядина – на 1,7%.

"Укрепление обменного курса сума и внешнеторговая либерализация, в особенности с приграничными государствами, определили сохранение стабильной динамики цен на непродовольственные товары (снижение на 0,7%)", - добавили в Центробанке.

Подорожание услуг на 1,4% в июне было вызвано главным образом повышением тарифов на стоматологические услуги – на 13,1%, платы за проезд на городском автобусе – на 11,6% и за услуги по автоперевозке грузов – на 3%.




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