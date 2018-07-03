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Заседание Европейского суда по правам человека

Европейский суд обязал Россию выплатить долги СССР

© Foto: Council of Europe/Sandro Weltin
Экономика
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Речь идет о задолженности по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить задолженность СССР, сообщается в решении суда.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Речь идет о долге по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

Суд признал нарушение статьи  1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека и постановил, что России необходимо уплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальные истцы должны получить возмещение судебных издержек от 30 до 1500 евро.

В свою очередь эксперт по международному праву Владимир Оршев в эфире радио Sputnik заявил, что это решение суда можно считать чисто техническим.

Все решения ЕСПЧ принимаются годами и даже десятилетиями, не стоит связывать с прецедентом дела далеко идущие выводы – связанные, например, с компенсацией по долгам Сберегательного банка Советского союза по другим вкладам, считает он.

Теги:
Советский союз, госдолг, ЕСПЧ



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