Емкость внешнего интернет-канала с начала года выросла в 1,5 раза

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в полтора раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 94,034 Гбит/с, сообщили на заседании коллегии Мининфокома.
Заседание было посвящено итогам развития ИКТ-сферы в I полугодии 2018 года, привлечению иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов в отрасли.
В рассмотренном периоде предприятия сферы оказали на 118,9% больше услуг.
За первые 6 месяцев 2018 года в Узбекистане проложили 690 км оптико-волоконных линий связи (ВОЛС), установили и ввели в действие 1004 базовых станции, в том числе 483 – по технологии 3G и 4G LTE. Сейчас общая протяженность ВОЛС составляет 24,5 тысячи км, общее количество базовых станций - 20,994 тысячи.
Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в полтора раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 94,034 Гбит/с. Стоимость подключения к международному интернет-каналу для операторов и провайдеров не изменилась и составляет 244,958 тысячи сумов.
За рассмотренный период статус резидента Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) получили 176 компаний. Общее количество резидентов составило 319 компаний, а число сотрудников превысило 2,6 тысячи человек.
Среди задач на оставшиеся 6 месяцев 2018 года - увеличение пропускной способности международного интернет-канала в 8-10 раз (до 1 Тбит/с), а объемов услуг, оказываемых резидентами MUIC, - в два раза, строительство по республике еще 2 тысяч км оптико-волоконных линий связи.