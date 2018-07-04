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Информационные технологии

Емкость внешнего интернет-канала с начала года выросла в 1,5 раза

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Итоги развития ИКТ-сферы в I полугодии 2018 года, а также планы и цели на ближайшие 6 месяцев рассмотрели на заседании в Мининфокоме.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в полтора раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 94,034 Гбит/с, сообщили на заседании коллегии Мининфокома.

Заседание было посвящено итогам развития ИКТ-сферы в I полугодии 2018 года, привлечению иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов в отрасли. 

В рассмотренном периоде предприятия сферы оказали на 118,9% больше услуг.

За первые 6 месяцев 2018 года в Узбекистане проложили 690 км оптико-волоконных линий связи (ВОЛС), установили и ввели в действие 1004 базовых станции, в том числе 483 – по технологии 3G и 4G LTE. Сейчас общая протяженность ВОЛС составляет 24,5 тысячи км, общее количество базовых станций - 20,994 тысячи.

Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в полтора раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 94,034 Гбит/с. Стоимость подключения к международному интернет-каналу для операторов и провайдеров не изменилась и составляет 244,958 тысячи сумов.

Пассажирка метро пользуется планшетным компьютером
© Sputnik / Александр Кожохин
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В первом полугодии 2018-го на Едином портале интерактивных государственных услуг внедрили более 30 новых сервисов, таким образом, общее количество предоставляемых в электронном виде государственных услуг достигло 101. Всего за этот период поступила 31 тысяча заявок. 

За рассмотренный период статус резидента Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) получили 176 компаний. Общее количество резидентов составило 319 компаний, а число сотрудников превысило 2,6 тысячи человек.

Среди задач на оставшиеся 6 месяцев 2018 года - увеличение пропускной способности международного интернет-канала в 8-10 раз (до 1 Тбит/с), а объемов услуг, оказываемых резидентами MUIC, - в два раза, строительство по республике еще 2 тысяч км оптико-волоконных линий связи.




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