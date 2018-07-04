В Узбекистане могут разграничить ответственность государства и банков

Соответствующая статья содержится в законопроекте Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности" от 29 июня 2018 года.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Республике Узбекистан издали закон "О банках и банковской деятельности", документ размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Он определяет основные понятия банковской системы, регулирует правовые основы деятельности, а также разграничивает деятельность банков и государства.

"Банки не отвечают по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам банков, кроме случаев, когда банки или государство принимают на себя такое обязательство", - говорится в статье 8 документа.

Кроме того, в новом законе приведен перечень юридических лиц, которые не могут стать учредителями банков - нерезиденты, а также общественные объединения и религиозные организации, общественные фонды, негосударственные некоммерческие организации.

Деятельность всех кредитных организаций контролирует Центробанк.

Всего закон расширен на 13 статей по сравнению с прежней версией, он может вступить в силу 30 июля.