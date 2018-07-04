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В Узбекистане с 1 октября на владение криптоактивами будут выдавать лицензии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Мирзиёев поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Деятельность на рынке криптоактивов в Узбекистане с 1 октября будет лицензирована, а технология блокчейн внедрена с 2021 года в деятельность госорганов страны, соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева обнародовано в среду в местных СМИ.

"Ввести с 1 октября 2018 года порядок, в соответствии с которым деятельность в области оборота криптоактивов, включая создание криптобирж по торговле криптоактивами, подлежит лицензированию", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота криптоактивов определено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

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Мирзиёев поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн. В частности, программа предусматривает создание правовых основ реализации криптоактивов на локальных и международных криптобиржах. Постановление предусматривает внедрение с 1 января 2021 года технологии блокчейн в деятельность государственных органов, а также в клиринговых операциях, при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив) и кредитовании проектов.

Мирзиёев в феврале поручал к июлю создать Центр по технологии блокчейн на базе инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center в Ташкенте, а профильным министерствам и ведомствам было поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры правового регулирования электронных денег.

По данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).

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Теги:
криптовалюта, Узбекистан



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