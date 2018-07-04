GM Uzbekistan продала в Таджикистан автомобилей на 1,3 миллиона долларов

Компания проводит работу по последовательному развитию партнерских отношений между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Автомобильная компания GM Uzbekistan экспортировала в Таджикистан более 1,3 миллиона долларов и планирует открыть новые автосалоны в этой стране, сообщает пресс-служба АО "Узавтосаноат".

В 2017 году автомобили из Узбекистана впервые представили в рамках выставки Made in Uzbekistan и узбекско-таджикского совместного бизнес-форума в Душанбе.

"В сентябре прошлого года в Таджикистане открылся централизованный салон "Равон" и началась продажа узбекских автомобилей Damas, Labo, Spark, Сobalt, Gentra и Nexia. На сегодняшний день в соседнюю страну был осуществлен экспорт автомобилей стоимостью более 1,3 миллиона долларов США", - уточняется в сообщении.

В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу "Узавтосанат". Он поручил разработать новую концепцию развития автомобильной сферы в республике.

По его словам, в последнее время значительно снизились объемы производства и экспорта, однако укореняются коррупция, взяточничество и "кумовство на всех уровнях управления".

Глава государства поручил пересмотреть системы производства и реализации автомобилей на внутреннем и внешнем рынке.

Ранее "Узавтосанат" заявила о пересмотре ценовой политики для зарубежных рынков. Цены могут вырасти в первую очередь в России и Казахстане.