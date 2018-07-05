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Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шамохмудовым

В Ташкенте построят международный инновационный центр Delta city

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Комплекс создадут на границе улиц Ифтихор, Амира Темура, Кичик халка йули и Сандиккургон.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Ташкенте построят международный высокотехнологичный инновационный центр Delta city, говорится в постановлении президента от 4 июля.

"Хокимияту города Ташкента по заявке дирекции в месячный срок обеспечить выделение для реализации проекта земельного участка на территории, граничащей с улицами Ифтихор, Амира Темура, Кичик халка йули и Сандиккургон", - говорится в документе.

При этом ранее центр носил название Hi-tech city, теперь его переименовали.

В ближайшее время власти организуют работу по переезду с этой территории семей, предприятий и организаций, а также сносу жилых домов и нежилых зданий.

Теги:
Президент, Крупномасштабное строительство, Хокимият Ташкента



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