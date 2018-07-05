Операции с криптоактивами в Узбекистане не будут облагаться налогом

Технологии блокчейна внедрят в работу государственных органов, это станет одной из задач в цифровой экономике.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Оборот криптоактивов в Узбекистане освободят от налогов и обязательных платежей, сообщается в постановлении президента Шавката Мирзиёева.

© Sputnik / Владимир Астапкович Южная Корея поможет Узбекистану внедрить технологии блокчейн

Документ "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан" глава государства подписал 3 июля.

Внедрение и развитие блокчейна в Узбекистане должность стать одной из важнейших задач в цифровой экономике.

Для этой работы в стране будут готовить специализированные кадры и пригласят зарубежных специалистов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Узбекистане введут лицензирование деятельности на рынке криптоактивов.

Также Национальному агентству проектного управления окажет содействие Ассоциация блокчейн-предпринимателей из Южной Кореи.

В январе Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют.

Стоимость производства одного биткоина составляет около 1,8 тысячи долларов.