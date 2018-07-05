В 2018 году в Узбекистане снизятся налоги на прибыль

Для предприятий уменьшение составит 12%, для кредитных организаций – с 22% до 20%.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В Узбекистане снижают налоговую нагрузку на прибыль предприятий и коммерческих банков, сообщает портал “Новости Узбекистана”.

© Sputnik / Владимир Астапкович Операции с криптоактивами в Узбекистане не будут облагаться налогом

Указ “О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан” президент Шавкат Мирзиёев подписал 29 июня.

Для производств снижение составит с 14% до 12%, для кредитных организаций – с 22% до 20%.

Исключение составляют сотовые компании, для них налог на прибыль вырастет с 14% до 20%.

При этом, в зависимости от уровня от рентабельности, для них отменяется налог на сверхприбыль.

С 1 января 2019 года также установят единую ставку налога на доходы физических лиц, она составит 12%.

Граждане, чей доход равен четырем минимальным размерам оплаты труда, освобождаются от налогов.