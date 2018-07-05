Первые промышленные плантации чая появятся в Узбекистане в этом году

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Первые промышленные плантации чая появятся в Узбекистане уже в этом году, промышленный сбор чайного листа планируют начать уже в 2021 году.
Сейчас Узбекистан почти полностью закупает чай на внешних рынках.
"Принято постановление правительства о создании научно-производственного центра по развитию производства чая", — сообщил РИА Новости представитель продовольственного холдинга "Узбекозиковкатхолдинг".
По его словам, в соответствии с документом учредителями центра выступят "Узбекозиковкатхолдинг", китайские Bay Tea Group и BMB Trade Group, а также фермерские хозяйства страны, которые будут специализироваться на выращивании чая.
Центр будет координировать создание промышленных плантаций чая и наращивание объемов заготовки чайной продукции, а также внедрение линий промышленной переработки и упаковки.
В Узбекистане действует единственная Самаркандская чаеразвесочная фабрика, которая была основана в 1938 году и работает на импортном сырье. В 1995 году на фабрике была осуществлена модернизация стоимостью около 35 миллионов долларов за счет кредита индийского правительства. Ее производственная мощность составляет 18,5 тысячи тонн фасованного чая в год при работе в одну смену.