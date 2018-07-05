Первые промышленные плантации чая появятся в Узбекистане в этом году

Учредителями научно-производственного центра по развитию производства чая выступят "Узбекозиковкатхолдинг", китайские Bay Tea Group и BMB Trade Group, а также фермерские хозяйства страны, которые будут специализироваться на выращивании чая.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Первые промышленные плантации чая появятся в Узбекистане уже в этом году, промышленный сбор чайного листа планируют начать уже в 2021 году.

Сейчас Узбекистан почти полностью закупает чай на внешних рынках.

"Принято постановление правительства о создании научно-производственного центра по развитию производства чая", — сообщил РИА Новости представитель продовольственного холдинга "Узбекозиковкатхолдинг".

По его словам, в соответствии с документом учредителями центра выступят "Узбекозиковкатхолдинг", китайские Bay Tea Group и BMB Trade Group, а также фермерские хозяйства страны, которые будут специализироваться на выращивании чая.

Центр будет координировать создание промышленных плантаций чая и наращивание объемов заготовки чайной продукции, а также внедрение линий промышленной переработки и упаковки.

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В соответствии с документом, в 2018-2025 годах планируется довести общую площадь чайных плантаций в Узбекистане до 283 гектаров, а производство чая в 2021-2025 годах — до 189 тонн. К середине июля в Джизакской области также планируется создать специализированную компанию по производству чая и чайной продукции.

В Узбекистане действует единственная Самаркандская чаеразвесочная фабрика, которая была основана в 1938 году и работает на импортном сырье. В 1995 году на фабрике была осуществлена модернизация стоимостью около 35 миллионов долларов за счет кредита индийского правительства. Ее производственная мощность составляет 18,5 тысячи тонн фасованного чая в год при работе в одну смену.