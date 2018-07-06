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Делегация из Узбекистана посетила Белорусскую АЭС

Узбекистан перенимает опыт строительства АЭС у Беларуси

© Министерство энергетики Республики Беларусь
Экономика
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Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым посетила информационный центр Белорусской АЭС.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Белорусский опыт строительства атомной электростанции в Островце Гродненской области интересен Узбекистану, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

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Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым посетила информационный центр Белорусской АЭС, ознакомилась с социальной инфраструктурой Островца, деятельностью учебно-тренировочного центра и ходом строительства БелАЭС.

"В заключительной части визита прошли переговоры, в ходе которых состоялся обмен опытом по реализации белорусской ядерной энергетической программы и сооружения Белорусской АЭС. В связи с принятым правительством Узбекистана решением о строительстве в республике атомной электростанции, опыт Беларуси представляет для гостей особую актуальность", - говорится в сообщении Минэнерго.

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Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Пуск первого энергоблока намечен на 2019 год, второго - на 2020 год.

Напомним, в конце мая нынешнего года в Ташкенте глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сообщил журналистам, что Узбекистан предложил РФ построить АЭС в Навоийской области.

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Теги:
Беларусь



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    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

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