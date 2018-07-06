Поверки всех электросчетчиков будут бесплатными для потребителей

Срок периодических поверок приборов учета, установленных в рамках внедрения автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии, составляет 10 лет, период поверки остальных приборов – 4 года.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Периодические и внеплановые поверки приборов учета электроэнергии будут проводиться за счет предприятий территориальных электрических сетей, соответствующие изменения внесены в Положение о порядке поверки приборов учета электрической энергии бытовых потребителей, сообщает Norma.uz.

Согласно принятым в январе 2018 года правилам пользования электрической энергией, за счет предприятий территориальных электрических сетей должна была проводиться только поверка современных приборов учета, интегрированных в автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Поверка приборов учета, не отвечающих современным требованиям, оплачиваются потребителем (собственником) самостоятельно.

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В новом документе прямо указано, что периодические и внеплановые поверки любых приборов учета проводятся за счет предприятий территориальных электрических сетей. А все нормы, в которых говорилось об уплате за это потребителем, из положения исключены.

Платить придется только в том случае, если прибор учета поврежден по вине потребителя.

Определено, что срок периодических поверок приборов учета, установленных в рамках внедрения АСКУЭ, составляет 10 лет. Период поверки остальных приборов, как и прежде, составляет 4 года.

Для поверки приборы снимаются уполномоченным работником электросетей с участием представителя Бюро принудительного исполнения. При этом проверяется целостность счетчика и пломб, о чем составляется акт в четырех экземплярах: по одному для потребителя, территориальной электросети, Бюро принудительного исполнения и метрологической службы. А при установке счетчика обратно – в трех экземплярах, также выдается оригинал сертификата о прохождении поверки.