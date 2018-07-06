16:50 06 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Счетчик электроэнергии

Поверки всех электросчетчиков будут бесплатными для потребителей

© Flickr / redjar
Экономика
Получить короткую ссылку
68 0 0

Срок периодических поверок приборов учета, установленных в рамках внедрения автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии, составляет 10 лет, период поверки остальных приборов – 4 года.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Периодические и внеплановые поверки приборов учета электроэнергии будут проводиться за счет предприятий территориальных электрических сетей, соответствующие изменения внесены в Положение о порядке поверки приборов учета электрической энергии бытовых потребителей, сообщает Norma.uz.

Согласно принятым в январе 2018 года правилам пользования электрической энергией, за счет предприятий территориальных электрических сетей должна была проводиться только поверка современных приборов учета, интегрированных в автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Поверка приборов учета, не отвечающих современным требованиям, оплачиваются потребителем (собственником) самостоятельно. 

Сантехник устанавливает счетчик на воду
© Sputnik / Владимир Смирнов
За отсутствие счетчиков на воду в РУ намерены ввести двойной тариф
В новом документе прямо указано, что периодические и внеплановые поверки любых приборов учета проводятся за счет предприятий территориальных электрических сетей. А все нормы, в которых говорилось об уплате за это потребителем, из положения исключены.

Платить придется только в том случае, если прибор учета поврежден по вине потребителя.

Определено, что срок периодических поверок приборов учета, установленных в рамках внедрения АСКУЭ, составляет 10 лет. Период поверки остальных приборов, как и прежде, составляет 4 года.

Для поверки приборы снимаются уполномоченным работником электросетей с участием представителя Бюро принудительного исполнения. При этом проверяется целостность счетчика и пломб, о чем составляется акт в четырех экземплярах: по одному для потребителя, территориальной электросети, Бюро принудительного исполнения и метрологической службы. А при установке счетчика обратно – в трех экземплярах, также выдается оригинал сертификата о прохождении поверки.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

  • Тушение лесных пожаров на юге Азербайджана
    При поддержке авиации

    В Азербайджане для тушения пожара в труднодоступной горной лесной полосе в Ярдымлинском районе привлекли самолеты и вертолеты.

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Нумизматическая выставка Hong Kong International Numismatic Faire
    Нумизматические редкости

    О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский имя Дырмита Гулиа, читайте в материале Sputnik.

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
Белка и сова
Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054