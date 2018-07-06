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Детский сад в селе Манас был отремонтирован и оснащен необходимой мебелью и техникой

В Узбекистане до конца года построят 40 детских садов

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Запланирована также реконструкция 298 дошкольных образовательных учреждений на 31,2 тысячи мест и капитальный ремонт 29 детских садов на 4770 мест.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. До конца года в Узбекистане будут построены 40 детских садов, следует из адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений на 2018 год, утвержденной постановлением президента.

В новых дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) организуют 7775 мест. Расчетная стоимость проектов составляет 402,2 млрд сумов. Наибольшее число новых детских садов появится в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане — по шесть в каждом регионе.

ГУВД г. Ташкента участвует в работах по капитальному ремонту детского сада в Шайхантахурском районе
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники ГУВД Ташкента помогают в ремонте детского сада
Строить детсады будут по типовым проектам дошкольных образовательных учреждений на 60−385 мест, разработанным министерствами дошкольного образования и строительства.

Запланированы также реконструкция 298 ДОУ на 31,2 тысячи мест и капитальный ремонт 29 детских садов на 4770 мест. На эти цели, как ожидается, будет направлено 851,8 млрд сумов.

Всего на реализацию программы направят 1,25 триллиона сумов.




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