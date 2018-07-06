Узбекистан ждет от МВФ "дорожную карту" по налоговому администрированию

В Минфине прошли переговоры заместителя премьер-министра, министра финансов Узбекистана Жамшида Кучкарова с миссией МВФ во главе с заместителем начальника отдела по администрированию доходов департамента по фискальным вопросам МВФ Питером Баррандом.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) подготовит "дорожную карту" по совершенствованию налогового администрирования в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

В Минфине прошли переговоры заместителя премьер-министра, министра финансов Узбекистана Жамшида Кучкарова с миссией МВФ во главе с заместителем начальника отдела по администрированию доходов департамента по фискальным вопросам МВФ Питером Баррандом.

"Питером Баррандом сказано, что со стороны экспертов МВФ в ближайшее время будет представлена "дорожная карта" по налоговому администрированию", — говорится в сообщении.

Эксперты фонда также высказали ряд предложений относительно проводимой в Узбекистане налоговой реформы: по созданию бюро для работы с крупными налогоплательщиками, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании, подготовке профессиональных специалистов финансово-учетных подразделений хозяйствующих субъектов.

© REUTERS / Yuri Gripas Что ВБ и МВФ рекомендовали поменять в экономике Узбекистана

Концепцию совершенствования налоговой политики в республике президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил в начале июля этого года. Концепция предусматривает введение с 1 января 2019 года плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 12% взамен прогрессивной, действующей с начала 90-х годов. Ставка налога на прибыль юридических лиц будет снижена с 14% до 12%, а для коммерческих банков — 22% до 20%. Отменены обязательные отчисления в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц, а также снижения ставки налога на имущество юридических лиц с 5% до 2%.