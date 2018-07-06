Узбекистан ждет от МВФ "дорожную карту" по налоговому администрированию

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) подготовит "дорожную карту" по совершенствованию налогового администрирования в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
В Минфине прошли переговоры заместителя премьер-министра, министра финансов Узбекистана Жамшида Кучкарова с миссией МВФ во главе с заместителем начальника отдела по администрированию доходов департамента по фискальным вопросам МВФ Питером Баррандом.
"Питером Баррандом сказано, что со стороны экспертов МВФ в ближайшее время будет представлена "дорожная карта" по налоговому администрированию", — говорится в сообщении.
Эксперты фонда также высказали ряд предложений относительно проводимой в Узбекистане налоговой реформы: по созданию бюро для работы с крупными налогоплательщиками, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании, подготовке профессиональных специалистов финансово-учетных подразделений хозяйствующих субъектов.