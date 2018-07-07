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Делегация Узбекистана во время переговоров в Якутске

Узбекистан и Якутия проводят переговоры по поставкам сельхозпродукции

© ТПП Якутии
Экономика
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Также представители Узбекистана обсуждают с якутскими предпринимателями поставки материалов для изготовления фарфоровых изделий.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Якутске с деловым визитом находится делегация Узбекистана во главе с секретарем Генерального консульства в Новосибирске Абдурахмоном Мухамедовым и первым заместителем хокима Сурхандарьинской области Тура Боболовым. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Якутии.

Кроме того, в составе делегации присутствуют узбекские бизнесмены.

Гости из Узбекистана ознакомили представителей Торгово-промышленной палаты и Министерства внешних связей и делам народов Якутии с экспортным и инвестиционным потенциалом Сурхандарьинской области, а также рассказали об экспортируемых сельскохозяйственных товарах.

Еще якутские предприниматели поинтересовались поставками материалов для изготовления фарфоровых изделий, глины и предложили узбекским мастерам приехать в Якутию, чтобы обучить своему ремеслу местных гончаров.

Теги:
Экспорт, бизнес, поставки, Якутия, Узбекистан



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