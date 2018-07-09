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Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель правления АО Узбекнефтегаз Алишер Султанов

Узбекистан договорился с "Газпромом" о разработке месторождения Шахпахты

© Газпром
Экономика
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Встреча председателя правления российской компании Алексея Миллера с зампремьера Узбекистана Алишером Султановым прошла в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Акционерное общество "Узбекнефтегаз" договорилось с "Газпромом" о разработке месторождения Шахпахты, сообщает пресс-служба российской компании.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО Газпром Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, председателя правления АО Узбекнефтегаз Алишера Султанова
© Газпром
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова

Встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления "Узбекнефтегаза" Алишера Султанова состоялась 6 июля в Санкт-Петербурге.

"Стороны обсудили ход двустороннего сотрудничества компаний. В частности, речь шла о совместной разработке месторождения Шахпахты. На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в области закупки "Газпромом" узбекского газа", — уточняется в сообщении.

"Узбекнефтегаз" — основной партнер "Газпрома" в Узбекистане. Стороны заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве в 2017 году, а допсоглашение о месторождении Шахпахты — в конце мая 2018 года в ходе Петербургского экономического форума.

Газодобыча продолжится до 2024 года.

Шахпахты — крупнейшее на территории Узбекистана газоконденсатное месторождение, открыто в 1962 году.

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Теги:
Соглашение, Узбекнефтегаз, Газпром



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