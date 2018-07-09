Министр внешней торговли посетил с официальным визитом Афганистан

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В рамках пребывания узбекской делегации в Афганистане 8 июля 2018 года состоялась встреча министра внешней торговли Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева с министром торговли и промышленности Х.Расо, руководителем Управления железных дорог Я.Шамса, председателем Национальной комиссии по закупкам И.Хотаки, заместителем министра транспорта М.Султани и руководителем ТПП Афганистана А.Нусрата.

В ходе обсуждения вопросов торгово-экономической сферы узбекская сторона представила предложения по развитию приграничной торговли, созданию благоприятных условий для осуществления транзита, а также по взаимному снижению пошлин и тарифов.

Как было отмечено во время встречи, стороны заинтересованы в расширении структуры взаимного товарооборота. Очередным толчком для развития взаимовыгодных отношений в торговле стал проведенный в июне в Термезе первый раунд диалога между государственными и частными секторами обеих стран.

"Мы приветствуем положительную динамику, наблюдаемую в последнее время во взаимной торговле. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 19% и составил 617,1 миллиона долларов, а за 5 месяцев этого года вырос на 15%, до 286,7 миллиона долларов", – подчеркнул министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

Сегодня в Узбекистане успешно функционируют 110 предприятий с участием афганского капитала. В то же время в Афганистане создано восемь предприятий с участием резидентов Республики Узбекистан, также отметил он.

По итогам первого дня пребывания узбекской делегации в Исламской Республике стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества в сферах торговли, транспорта и инфраструктурных проектов, а также отметили важность создания комиссии для обсуждения актуальных вопросов.

В состав комиссии могут включить представителей профильных министерств и ведомств обеих стран.

Визит узбекской делегации продолжается 9 июля.