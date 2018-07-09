Доллар все ниже: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане опустился по сравнению с прошлой неделей на 32,85 сума и достиг 7813,42 сума, следует из данных Центробанка.

Курс евро, напротив, вырос на 10,06 сума и составляет сейчас 9176,86 сума. Подрос и курс британского фунта - он равен 10 378,57, что на 16 сумов больше, чем на прошлой неделе.

Доллар демонстрирует существенное падение на протяжении нескольких недель.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.