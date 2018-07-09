18:16 09 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Самолет Airbus 320 Узбекских авиалиний

Расширяя маршруты: из Москвы в Ташкент начнет летать S7 Airlines

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
9010

Линия может открыться 3 августа, рейсы запланированы на вторник и пятницу, с октября могут добавить отправление по воскресеньям и четвергам.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В начале августа из Москвы в Ташкент запустит авиарейсы компания S7 Airlines ("Сибирь"), сообщает портал Travel.ru.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner
Стрингер Спутник
UzAirways и S7 начинают выполнять рейсы из Ташкента в города Приморья

Линия может открыться 3 августа, рейсы запланированы по вторникам и пятницам, а с октября могут прибавиться отправления по четвергам и воскресеньям.

Из московского аэропорта Домодедово самолеты по этому маршруту будут вылетать в 5:30, прибытие в Ташкент – в 11:30.

Обратные рейсы будут отправляться в 13:00 из Ташкента, а прилетать в Москву самолеты будут в 15:20.

Авиакомпания планирует использовать преимущественно самолеты Airbus A320 либо реже Airbus A319.

Стоимость билетов составит около 9 тысяч рублей в одну сторону, или около 1,120 миллиона сумов.

В середине апреля S7 начала выполнять рейсы из Ташкента в  дальневосточные города России – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и обратно. Эти перевозки идут в рамках соглашения код-шеринга.

По теме

"Уральские авиалинии" начнут летать из Пулково в Ургенч, Бухару и Фергану
Теги:
новый рейс, Москва, авиакомпания



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Почетный гость фестиваля, американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски на красной дорожке 15-го кинофестиваля Золотой абрикос (8 июля 2018). Еревaн
    Водные процедуры

    Всемирно известный режиссер Даррен Аронофски знал, куда едет: его облили водой, в ответ он "замочил" зрителей кинофестиваля в Ереване.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    Карнавал и интрига

    Президент Латвийской футбольной федерации Каспарс Горкшс оценил уровень проведения ЧМ-2018 в России, назвав мероприятие фантастическим.

  • На границе Литвы с Польшей пограничники Литовской Республики будут проводить проверку
    Установить границу

    Литва и Польша могут завершить многолетний процесс демаркации границы – президент Даля Грибаускайте представила Сейму соглашение для ратификации.

  • Арбуз
    Неягодный сезон

    Сильные ливни и град, прошедшие в Молдове, могут лишить страну немалой части арбузов, чей урожай должен вот-вот поспеть.

  • В Таллинне прошел турнир по средневековому историческому фехтованию
    Дух рыцарства

    Десятки облаченных в броню и кольчуги рыцарей и викингов сразились на горке Харью — в сердце Старого Таллинна. Видео.

  • Гора Эверест
    На пике славы

    На Эвересте водрузили флаги с портретами прославленных осетин - международная высотная экспедиция покорила сразу два восьмитысячника в Гималаях.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Слева направо: Марио Фернандес, Федор Кудряшов (Россия) и Анте Ребич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Обратно в прошлое: турнир по средневековому фехтованию прошел в Таллине
Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
Как изменится жизнь узбекистанцев при новой налоговой системе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054