Расширяя маршруты: из Москвы в Ташкент начнет летать S7 Airlines

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В начале августа из Москвы в Ташкент запустит авиарейсы компания S7 Airlines ("Сибирь"), сообщает портал Travel.ru.
Линия может открыться 3 августа, рейсы запланированы по вторникам и пятницам, а с октября могут прибавиться отправления по четвергам и воскресеньям.
Из московского аэропорта Домодедово самолеты по этому маршруту будут вылетать в 5:30, прибытие в Ташкент – в 11:30.
Обратные рейсы будут отправляться в 13:00 из Ташкента, а прилетать в Москву самолеты будут в 15:20.
Авиакомпания планирует использовать преимущественно самолеты Airbus A320 либо реже Airbus A319.
Стоимость билетов составит около 9 тысяч рублей в одну сторону, или около 1,120 миллиона сумов.
В середине апреля S7 начала выполнять рейсы из Ташкента в дальневосточные города России – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и обратно. Эти перевозки идут в рамках соглашения код-шеринга.