Расширяя маршруты: из Москвы в Ташкент начнет летать S7 Airlines

Линия может открыться 3 августа, рейсы запланированы на вторник и пятницу, с октября могут добавить отправление по воскресеньям и четвергам.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В начале августа из Москвы в Ташкент запустит авиарейсы компания S7 Airlines ("Сибирь"), сообщает портал Travel.ru. Стрингер Спутник UzAirways и S7 начинают выполнять рейсы из Ташкента в города Приморья

Линия может открыться 3 августа, рейсы запланированы по вторникам и пятницам, а с октября могут прибавиться отправления по четвергам и воскресеньям.

Из московского аэропорта Домодедово самолеты по этому маршруту будут вылетать в 5:30, прибытие в Ташкент – в 11:30.

Обратные рейсы будут отправляться в 13:00 из Ташкента, а прилетать в Москву самолеты будут в 15:20.

Авиакомпания планирует использовать преимущественно самолеты Airbus A320 либо реже Airbus A319.

Стоимость билетов составит около 9 тысяч рублей в одну сторону, или около 1,120 миллиона сумов.

В середине апреля S7 начала выполнять рейсы из Ташкента в дальневосточные города России – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и обратно. Эти перевозки идут в рамках соглашения код-шеринга.