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Визит делегации Пакистана в Узбекистан

Шоу-румы с образцами узбекской техники и стройматериалов появятся в Пакистане

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Представители деловых кругов Пакистана во главе с заместителем председателя Узбекско-Пакистанского Делового совета Васик Али Ханом посетят несколько городов и предприятий Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Пакистан готов содействовать в создании дилерских и дистрибьюторских представительств узбекских компаний в Пакистане, а также пакистанских в Узбекистане, сообщили в Торгово-промышленной палате.

Постоянно действующий зал продукции РУз открылся в Пакистане
© Жахон
Постоянно действующий зал продукции РУз открылся в Пакистане
Представители деловых кругов Пакистана во главе с заместителем председателя Узбекско-Пакистанского Делового совета Васик Али Ханом приехали в республику, чтобы приобрести образцы узбекской бытовой техники и стройматериалов для открытия шоу-румов в Карачи, Лахоре и Равалпинди и реализации этой продукции по всему Пакистану.

Делегация также встретилась с первым заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Исламом Жасимовым. Участники встречи обсудили возможность увеличения поставок узбекских товаров на рынок Пакистана, в частности, химической и обувной продукции, овощей и фруктов, сельхозмашин и сельхозоборудования (тракторы, сеялки, прицепы, культиваторы и др.), электрооборудования, текстильной и швейно-трикотажной продукции, электробытовой техники.

"Пакистанская сторона выразила готовность к содействию в создании дилерских и дистрибьюторских представительств узбекских компаний в Пакистане, а также Пакистана в Узбекистане. В качестве перспективных направлений были отмечены расширение сотрудничества в фармацевтической отрасли и привлечение ведущих пакистанских компаний-производителей в специальные экономические зоны фармацевтического профиля в Узбекистане", — говорится в сообщении.

Участники встречи также обсудили совместное развитие исторического и религиозного туризма. Представители Пакистана отметили, что взаимный интерес для туристов представляют как исторические памятники эпохи, так и святые места Узбекистана — для паломнического туризма.

Туристы осматривают достопримечательность
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стороны договорились о реализации совместных проектов и представлении в секретариат узбекско-пакистанского Делового совета предложений по развитию двусторонних экономических связей. Второе заседание совета пройдет в Ташкенте в сентябре 2018 года.

В состав узбекско-пакистанского делового совета включены представители государственных организаций и деловых кругов от обеих стран, занятые в сфере сельского и водного хозяйства, торговли и маркетинга, хлопководства, текстиля, фармацевтики, обувной промышленности и сельхозмашиностроения.

В рамках визита делегация из Пакистана посетит Самарканд и Бухару, проведет встречи в Государственном комитете по развитию туризма, Хокимияте Ташкентской области, побывает на СЭЗ "Ангрен", АО "Узагротехсаноатхолдинг", АО "Узстройматериалы", а также посетит производственные линии АО Artel.

Узбекистан — самый крупный торговый партнер Пакистана в Центральной Азии. Товарооборот в 2017 году составил 36,2 млн долларов (в том числе экспорт – 9,9 млн долларов, импорт — 26,3 млн долларов). В 2017 году была налажена работа постоянно действующей выставки "Сделано в Узбекистане" при посольстве республики в Исламабаде и возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Лахором.




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