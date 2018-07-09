В Наманган планируют привлечь почти на 300 миллионов долларов инвестиций

Перечень проектов специалисты Государственного комитета Узбекистана по инвестициям сформировали совместно с представителями областного хокимията и территориального подразделения во время визита в Наманган.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В рамках государственной программы "Обод кишлок" в Наманганской области реализуют 34 инвестиционных проекта, сообщили в Госкоминвестиций.

Перечень проектов специалисты Государственного комитета Узбекистана по инвестициям сформировали совместно с представителями областного хокимията и территориального подразделения во время визита в регион. 34 проекта затронут такие районы, как Касансай, Пап, Туракурган, Уйчи, Чорток, Чуст, Янгикурган, а также Наманган.

"Планируется привлечь прямые иностранные инвестиции для реализации предложенных проектов на сумму 299,5 млн долларов США, с перспективой включения в госпрограмму "Обод кишлок". Из них 10 реализуемых проектов стоимостью 60,7 млн долларов, 10 прорабатываемых проектов стоимостью 117,3 млн долларов и 14 перспективных проектов стоимостью 121,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

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Среди предлагаемых инвестпроектов организация в Намангане современной многопрофильной клиники совместно с инвесторами из Южной Кореи, производство малых грузовых автомобилей совместно с инвесторами из КНР в районе Пап, производство мотков пряжи, латекса и рабочих нитриловых перчаток в районе Уйчи совместно с инвесторами из Турции, организация производства биогаза в Чустском районе совместно с инвесторами из Российской Федерации, организация завода по производству цемента в Янгикурганском районе совместно с инвесторами из КНР.

В роли аккумулирующего центра для прямого привлечения иностранных капиталовложений для всех трех регионов - Наманганской, Ферганской, Андижанской - выступит инвестиционный хаб в Ферганской области.

Деятельность по формированию инвестиционных проектов для привлечения иностранных вложений будет продолжена также по всем регионам республики.