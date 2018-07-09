Казначейство Навоийской области получило предупреждение за задержку зарплат

Для обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило нижестоящим финансовым органам 532,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана вынесло предупреждение руководителям финансовых и казначейских органов Навоийской области за задержки в выплате заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило нижестоящим финансовым органам целевые средства в размере 532,5 млрд сумов.

"По состоянию на 6 июля текущего года согласно представленным платежным документам руководителями и бухгалтерами бюджетных организаций в органы казначейства выплата первоочередных расходов составила по республике 85,8%", - говорится в сообщении.

Министерство также производит перерасчет размеров заработной платы работников бюджетных организаций.