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Казначейство Навоийской области получило предупреждение за задержку зарплат

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Для обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило нижестоящим финансовым органам 532,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана вынесло предупреждение руководителям финансовых и казначейских органов Навоийской области за задержки в выплате заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило нижестоящим финансовым органам целевые средства в размере 532,5 млрд сумов.

"По состоянию на 6 июля текущего года согласно представленным платежным документам руководителями и бухгалтерами бюджетных организаций в органы казначейства выплата первоочередных расходов составила по республике 85,8%", - говорится в сообщении.

Министерство также производит перерасчет размеров заработной платы работников бюджетных организаций.




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