Контракты в вузах Узбекистана будут измерять в минимальных зарплатах

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. С 1 сентября 2018 года стоимость обучения в вузах Узбекистана будут измерять в минимальных заработных платах, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Соответствующее предложение выдвинуло правительство республики.
В июле высшие учебные заведения обнародуют стоимость обучения по каждому направлению.
Минимальный размер контракта в вузе составит 45 МРЗП, или около 8,2 миллиона сумов, максимальный — 60 МРЗП.
Ранее сообщалось о переходе на систему трехлетнего обучения бакалавров в Узбекистане.
По мнению экспертов, в учебных планах есть предметы, которые не востребованы в работе тех или иных специалистов.
Качество образования определяется содержанием учебных программ, их способностью отвечать требованиям рынка труда касательно определенной профессии, а не продолжительностью обучения.