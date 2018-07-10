Контракты в вузах Узбекистана будут измерять в минимальных зарплатах

Изменения вступят в силу с 1 сентября, в июле учебные заведения обнародуют стоимость.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. С 1 сентября 2018 года стоимость обучения в вузах Узбекистана будут измерять в минимальных заработных платах, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov Зачем Узбекистан переходит на систему трехлетнего обучения бакалавров

Соответствующее предложение выдвинуло правительство республики.

В июле высшие учебные заведения обнародуют стоимость обучения по каждому направлению.

Минимальный размер контракта в вузе составит 45 МРЗП, или около 8,2 миллиона сумов, максимальный — 60 МРЗП.

Ранее сообщалось о переходе на систему трехлетнего обучения бакалавров в Узбекистане.

По мнению экспертов, в учебных планах есть предметы, которые не востребованы в работе тех или иных специалистов.

Качество образования определяется содержанием учебных программ, их способностью отвечать требованиям рынка труда касательно определенной профессии, а не продолжительностью обучения.