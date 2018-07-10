В Узбекистане откроют дочерние отделения казахстанских банков

Об этом делегация Национального банка договорилась с Центробанком Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. На территории Узбекистана откроют дочерние отделения банков Казахстана, сообщает Sputnik.

Об этом 10 июля договорились Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана.

По словам председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева, свою заинтересованность в работе в Узбекистане уже озвучил Народный банк Казахстана.

Sputnik / Тимур Батыршин Нацбанк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора

Среди условий открытия – уставной капитал банка не менее 100 миллионов евро в тенге и 100 миллиардов сумов для трансграничного учреждения, а также наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте, уточняется в сообщении Sputnik.Казахстан.

Кроме того, делегация из Алматы намерена изучить опыт Национального банка Узбекистана.

Ранее сообщалось о планах правительства Узбекистана разграничить ответственность государства и банков.

В ближайшее время банки перестанут отвечать по обязательствам государства, а государство, в свою очередь – по обязательствам банков.