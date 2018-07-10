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При Торгово-промышленной палате появится международный арбитраж

Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате призван в том числе защищать интересы национальных компаний и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. При Торгово-промышленной палате Узбекистана появится международный арбитражный суд, следует из закона "О торгово-промышленной палате Республики Узбекистан", подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента и одобрен Сенатом Узбекистана в июне. Он вступает в силу по истечении трех месяцев с даты публикации в СМИ — 10 октября. Предыдущая редакция закона действовала с декабря 2004 года.

"При палате создается международный коммерческий арбитражный суд по обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов", — говорится в тексте документа.

Международный арбитраж при Торгово-промышленной также призван защищать интересы национальных компаний и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

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© Flickr/ Qwarzz
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В новой редакции закона закреплены функции палаты в области защиты прав субъектов предпринимательства и улучшения деловой среды и инвестиционного климата, содействия предпринимательской деятельности, внешнеэкономической деятельности и привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, указ и постановление, предусматривающие реформирование и расширение основных направлений деятельности ТПП Узбекистана, глава республики подписал в июне 2017 года. В структуре палаты планируется создать международный коммерческий арбитражный суд, ТПП также определена уполномоченным органом, осуществляющим выдачу заключений по проектам нормативно-правовых актов на предмет оценки их воздействия на предпринимательскую деятельность.




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