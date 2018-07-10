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ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera

Фонд вознаграждения сотрудников дорожной безопасности создали в Узбекистане

© Фото: ГУВД Ташкента
Экономика
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Средства каждый месяц будут использовать только для вознаграждения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане создан фонд вознаграждения сотрудников ГАИ и ДПС, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

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Кабинет министров Узбекистана утвердил постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы финансового стимулирования сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан".

В соответствии с постановлением, в Министерстве внутренних дел Республики Каракалпакстан, областях и Главном управлении внутренних дел в Ташкенте был создан Фонд по поощрению и вознаграждению сотрудников служб безопасности дорожного движения.

За нарушение правил дорожного движения в качестве источника финансирования фонда определяются 10% общей суммы штрафов, налагаемых сотрудниками Государственной службы безопасности дорожного движения.

Средства каждый месяц будут использоваться только для вознаграждения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения.

Теги:
помощь, фонд, ГУВД Ташкента



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