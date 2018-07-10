"Узбекистон темир уйллари" вложит 20 миллионов долларов в логистический хаб

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" вложит порядка 20 миллионов долларов на модернизацию станции "Чукурсай", которая будет преобразована в мощный логистический узел, сообщает пресс-служба компании.

В проекте предусматривается использование инновационных разработок и технических решений из России, Германии и Китая. Ожидаемая пропускная способность логистического центра составляет 1,5 миллиона тонн экспортных и импортных товаров в год.

После переоснащения комплекса этот железнодорожный хаб, расположенный в Ташкенте, сможет обрабатывать до 250 контейнеров ежедневно вместо нынешних 125 контейнеров в сутки. Кроме того, будет создано 200 новых рабочих мест.

Длина железнодорожной сортировочной станции "Чукурсай" составляет почти 6 километров, она включает в себя 3 парка и около 50 приемных, отправных и сортировочных путей. Ежедневно станция принимает порядка 2,5 тысячи тонн груза.