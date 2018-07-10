Экспортеров подкарантинной продукции обязали уведомлять о поставках за рубеж

ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Уведомление об экспортных поставках подкарантинной продукции становится обязательным, следует из новой редакции закона "О карантине", подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Закон принят нижней палатой парламента и одобрен сенатом Узбекистана в июне. Он вступает в силу с момента публикации в СМИ. Предыдущая редакция закона действовала с августа 1995 года.
"Юридические и физические лица, занимающиеся экспортом подкарантинной продукции, обязаны в срок не менее чем за десять дней информировать соответствующую государственную службу по карантину растений о дате отгрузки подкарантинной продукции", — говорится в тексте документе.
Каждая партия подкарантинной продукции должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом установленного образца. Она должна соответствовать положениям международных договоров Узбекистана в области карантина, а также разрешена к вывозу с территории республики, следует из текста закона.
Напомним, в апреле Мирзиёев утвердил программу мер по совершенствованию деятельности Госслужбы по карантину растений на 2018-2020 годы, предусматривающую строительство карантинных лабораторий во всех 13 регионах страны, а также оснащение их современным лабораторным оборудованием. Кроме того, в семи регионах вблизи основных пограничных пунктов пропуска построят специальные обеззараживающие (фумигационные) камеры.