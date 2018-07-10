Экспортеров подкарантинной продукции обязали уведомлять о поставках за рубеж

ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Уведомление об экспортных поставках подкарантинной продукции становится обязательным, следует из новой редакции закона "О карантине", подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Закон принят нижней палатой парламента и одобрен сенатом Узбекистана в июне. Он вступает в силу с момента публикации в СМИ. Предыдущая редакция закона действовала с августа 1995 года.

"Юридические и физические лица, занимающиеся экспортом подкарантинной продукции, обязаны в срок не менее чем за десять дней информировать соответствующую государственную службу по карантину растений о дате отгрузки подкарантинной продукции", — говорится в тексте документе.

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Экспортеры совместно с карантинным ведомством страны-импортера должны определить целесообразное место отгрузки продукции, а также предъявить ее за три дня до даты отгрузки. Ранее подобные нормы законодательно закреплены не были.

Каждая партия подкарантинной продукции должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом установленного образца. Она должна соответствовать положениям международных договоров Узбекистана в области карантина, а также разрешена к вывозу с территории республики, следует из текста закона.

Напомним, в апреле Мирзиёев утвердил программу мер по совершенствованию деятельности Госслужбы по карантину растений на 2018-2020 годы, предусматривающую строительство карантинных лабораторий во всех 13 регионах страны, а также оснащение их современным лабораторным оборудованием. Кроме того, в семи регионах вблизи основных пограничных пунктов пропуска построят специальные обеззараживающие (фумигационные) камеры.