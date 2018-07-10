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Выставка машин Автоваз

АвтоВАЗ втрое увеличил продажи своих машин в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Российский автогигант существенно нарастил экспорт своей продукции, особенно в страны СНГ. Лидерами по итогам первого полугодия оказались Беларусь и Казахстан, а у Узбекистана один из лучших показателей по темпу роста.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Российский "АвтоВАЗ" за первое 6 месяцев 2018 продал в Узбекистан втрое больше машин по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 785 единиц, следует из отчета компании.

Это втрое больше показателей первой половины прошлого года.

Всего же за отчетный период "Автоваз" реализовал на внешних рынках более 16,5 тысяч автомобилей LADA, превысив прошлогодние показатели на 64%.

Странами с наилучшими продажами LADA стали Беларусь и Казахстан — там было реализовано 4 206 и 5 854 автомобиля соответственно. Помимо этого в Казахстане организована и автомобильная сборка под российским брендом.

Фара
© Sputnik / Игорь Зарембо
Узбекистан станет изготавливать фары для новой Lada Granta
В Узбекистане продажи автомобилей LADA продемонстрировали самые высокие темпы роста — втрое превзойдя прошлогодние показатели. До конца года компания планирует реализовать в республике порядка четырех тысяч автомобилей, а также развить дилерскую сеть, открыв салоны в ключевых городах страны.

Помимо этого с июля в Намангане запускается совместное производство комплектующих для новых модели Lada Granta FL, а также ряда более ранних модификаций.

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Теги:
Экспорт, Автомобильная промышленность



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