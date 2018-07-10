АвтоВАЗ втрое увеличил продажи своих машин в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Российский "АвтоВАЗ" за первое 6 месяцев 2018 продал в Узбекистан втрое больше машин по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 785 единиц, следует из отчета компании.
Это втрое больше показателей первой половины прошлого года.
Всего же за отчетный период "Автоваз" реализовал на внешних рынках более 16,5 тысяч автомобилей LADA, превысив прошлогодние показатели на 64%.
Странами с наилучшими продажами LADA стали Беларусь и Казахстан — там было реализовано 4 206 и 5 854 автомобиля соответственно. Помимо этого в Казахстане организована и автомобильная сборка под российским брендом.
Помимо этого с июля в Намангане запускается совместное производство комплектующих для новых модели Lada Granta FL, а также ряда более ранних модификаций.