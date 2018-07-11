ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В Бухарской области появится свободная экономическая зона (СЭЗ) "Бухоро-агро", следует из постановления президента.

Главная цель создания СЭЗ - привлечь прямые иностранные и отечественные инвестиции для организации современных тепличных хозяйств, в том числе с применением технологии гидропоники, на основе кластерной формы. В планах также организовать производство конструкций, оборудования и других комплектующих изделий для строительства современных энергосберегающих теплиц.

СЭЗ "Бухоро-агро" создается на 30 лет с возможностью последующего продления данного срока. В течение этого времени на всей территории будет действовать особый налоговый и таможенный режим.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане впервые появятся микропромышленные зоны

Финансировать проекты, реализуемые на территории "Бухоро-агро", планируется за счет средств международных финансовых институтов, инициаторов проектов, а также кредитов коммерческих банков и иных источников. Размер собственных средств инициатора проекта, привлекаемых на его реализацию, не может быть менее 25% от общей стоимости соответствующего проекта.

Национальному банку внешнеэкономической деятельности , АКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака" и другим коммерческим банкам рекомендовано при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения у инициаторов проектов в новой СЭЗ предоставлять им возможность приобретения технологического оборудования в лизинг.