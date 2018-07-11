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Самолет Airbus 320 Узбекских авиалиний

В Узбекистан будет летать больше зарубежных авиакомпаний

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Это позволит разгрузить "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток в республику.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане предоставят услуги больше зарубежных авиакомпаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это позволит разгрузить Национальную авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток в республику, заявил в ходе открытия реконструированного терминала в аэропорте Нукуса вице-премьер республики Ачилбай Раматов.

"В ближайшее время, помимо "Узбекистон хаво йуллари", многие зарубежные авиакомпании будут предоставлять свои услуги", - сказал он.

Нововведения обеспечивают большой потенциал развития туризма в Узбекистане. 

Для значительного увеличения туристов необходимо не менее 50 авиарейсов в день, требуется содействие зарубежных авиаперевозчиков.

 

Ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию пассажирского терминала в аэропорту города Нукуса на северо-западе Узбекистана.

Там появилась зона предполетного контроля, увеличилось количество стоек регистрации, мощность пассажиропотока выросла до 400 человек в час.

Теги:
вице-премьер, Нукус, Узбекистон хаво йуллари, авиакомпания



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