В Узбекистан будет летать больше зарубежных авиакомпаний

Это позволит разгрузить "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток в республику.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане предоставят услуги больше зарубежных авиакомпаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это позволит разгрузить Национальную авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток в республику, заявил в ходе открытия реконструированного терминала в аэропорте Нукуса вице-премьер республики Ачилбай Раматов.

"В ближайшее время, помимо "Узбекистон хаво йуллари", многие зарубежные авиакомпании будут предоставлять свои услуги", - сказал он.

Нововведения обеспечивают большой потенциал развития туризма в Узбекистане.

Для значительного увеличения туристов необходимо не менее 50 авиарейсов в день, требуется содействие зарубежных авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию пассажирского терминала в аэропорту города Нукуса на северо-западе Узбекистана.

Там появилась зона предполетного контроля, увеличилось количество стоек регистрации, мощность пассажиропотока выросла до 400 человек в час.