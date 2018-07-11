Узбекистанцы смогут открыть банковские счета в валютах стран СНГ

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В узбекистанских банках скоро можно будет открыть счета в национальных валютах стран СНГ, сообщает пресс-служба Минфина.
Об этом заместитель премьер-министра и министра финансов Джашмид Кучкаров договорился с представителями делегации Междугосударственного банка Российской Федерации, которую возглавлял президент кредитной организации Игорь Суворов.
"В частности, в качестве первых шагов по налаживанию взаимодействия обсудили возможность открытия взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах стран СНГ", - уточняется в сообщении.
При проведении платежей Межгосударственный банк обеспечит конверсию национальной валюты страны плательщика в валюту страны получателя по курсам, которые устанавливаются на базе рыночных котировок.
Ранее сообщалось о планах по открытию на территории Узбекистана банков соседней республики – Казахстана. Среди условий – уставной капитал не менее 100 миллионов евро в тенге и 100 миллиардов сумов для трансграничного учреждения.