Узбекистанцы смогут открыть банковские счета в валютах стран СНГ

Об этом Министерство финансов республики договорилось с делегацией из Международного банка России.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В узбекистанских банках скоро можно будет открыть счета в национальных валютах стран СНГ, сообщает пресс-служба Минфина.

© Flickr / 401(K) 2012 В Узбекистане уточнили критерии ветхости купюр при обмене их в банке

Об этом заместитель премьер-министра и министра финансов Джашмид Кучкаров договорился с представителями делегации Междугосударственного банка Российской Федерации, которую возглавлял президент кредитной организации Игорь Суворов.

"В частности, в качестве первых шагов по налаживанию взаимодействия обсудили возможность открытия взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах стран СНГ", - уточняется в сообщении.

При проведении платежей Межгосударственный банк обеспечит конверсию национальной валюты страны плательщика в валюту страны получателя по курсам, которые устанавливаются на базе рыночных котировок.

Ранее сообщалось о планах по открытию на территории Узбекистана банков соседней республики – Казахстана. Среди условий – уставной капитал не менее 100 миллионов евро в тенге и 100 миллиардов сумов для трансграничного учреждения.