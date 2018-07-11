Узбекистан и Казахстан хотят совместно развивать "интернет вещей"

"Узбектелеком" также рассматривает "Казахтелеком" как стратегического партнера по развитию международного транзита между странами Центральной Азии, Европой и Китаем.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Национальные операторы "Узбектелеком" и "Казахтелеком" намерены создавать совместные продукты в сфере так называемого "интернета вещей" (Internet of Things — IoT), сообщила пресс-служба "Узбектелекома".

Гендиректор "Узбектелекома" Фарход Розиев и председатель правления "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев в среду в Ташкенте обменялись планами по развитию инфраструктуры для общей координации двух крупных игроков на инфокоммуникационном рынке.

"Стороны договорились о сотрудничестве по новым бизнес-направлениям, таким, как реализация проектов SmartCity, совместное развитие продуктов на базе IoT", — говорится в сообщении.

"Узбектелеком" также рассматривает "Казахтелеком" как стратегического партнера по развитию международного транзита между странами Центральной Азии, Европой и Китаем, добавили в компании.

"Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) — это ряд устройств, которые подключены к интернету, управляются через него и могут с помощью него обмениваться данными друг с другом. К IoT относятся пользовательская электроника, например, гаджеты (фитнес-браслеты) и домашние устройства (веб-камеры, голосовые помощники, холодильники, стиральные машины и т.д.), а также промышленная электроника — роботы, датчики, сенсоры и другие.