Узбекистан и Афганистан объединит единая энергетическая система

Такое решение было принято на международной конференции, организованной "Узбекэнерго" совместно с Азиатским банком.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Афганистан подключат к единой энергической системе Узбекистана и Центральной Азии, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Такое решение приняли участники международной конференции "Реформы и перспективы реформирования электроэнергетической отрасли – приобретенный опыт, выводы и опровергнутые мифы", которую компания "Узбекэнерго" организовала совместно с Азиатским банком в конце июня.

Энергосистема Узбекистана располагается в центре объединенной энергетической системы Центральной Азии, что позволяет создать благоприятные условия для обмена энергией между государствами при помощи "Узбекэнерго".

Кроме того, "Узбекэнерго" экспортирует электричество в Афганистан, идет строительство линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри".

В конце марта Узбекистан снизил цены на электричество для Афганистана на 35%, скидку предоставили по решению президента Шавката Мирзиёева.