В Узбекистане запустили новый газопровод Газли

Благодаря началу эксплуатации месторождения Северная Сюзьма и установке нового газопровода удалось увеличить добычу и поставку газа на полтора миллиона кубических метров в сутки.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. "Дочка" "Узбекнефтегаза" - компания "Газлинефтегаздобыча" ввела в эксплуатацию новое месторождение Северная Сюзьма и запустила новый газопровод Газли, сообщает пресс-служба организации.

Обустройство месторождения началось буквально полгода назад. За прошедшее время специалисты компании произвели обустройство семи скважин. Оттуда голубое топливо направляется для отделения от кислых компонентов на сероочистную установку "Учкир".

"В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы компанией запланирована реализация шести инвестиционных проектов. Из них на сегодняшний день мы осуществили два. Это бурение и обустройство скважин месторождения Северная Сузьма и строительство газопровода от сероочистной установки "Учкир" до подземного хранилища газа "Газли". В рамках реализации указанных проектов в промышленную эксплуатацию ввели месторождение и новый газопровод", – отметил директор "Газлинефтегаздобыча" Абдулла Маджидов.

По его словам, чтобы выполнить работу на высоком уровне, были задействованы около 500 рабочих и специалистов, а также самая современная спецтехника. По итогам реализации всех проектов будет создано 117 новых рабочих мест.

Следует отметить, что протяженность газопровода диаметром 1020 миллиметров от сероочистной установки "Учкир" до магистральных газопроводов "Узтрансгаза" составляет 46,3 километра. Благодаря началу эксплуатации месторождения "Северная Сюзьма" и установке нового газопровода удалось увеличить добычу и поставку газа на полтора миллиона кубических метров в сутки, а также обеспечить его эффективную транспортировку.