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В Ташкенте прошла первая встреча в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений для инвесторов

В Узбекистане запущена единая площадка для диалога с инвесторами

Foto / Аскар Якубов
Экономика
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Соответствующее решение приняли участники встречи в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Ташкенте прошла первая встреча в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений для иностранных и местных инвесторов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Единая площадка должна помочь внедрить механизм прозрачного и своевременного обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, а также оперативного решения проблем и выявления системных вопросов, мешающих развитию бизнеса. Предполагается, что участники площадки будут собираться каждый четверг, темой обсуждений станут отдельные отрасли экономики страны.

Как отметил вице-премьер Узбекистана Сухроб Холмурадов, данная площадка создана для того, чтобы помочь ответить на нерешенные вопросы в сфере инвестиций.

"Безусловно, реализация мер по развитию всех отраслей экономики практически невозможна без значительных финансовых вливаний, в связи с чем мы заинтересованы в привлечении инвестиций, оказании содействия иностранным и отечественным инвесторам в реализации проектов", — отметил он.

В Ташкенте прошла первая встреча в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений для инвесторов
© Foto : Аскар Якубов
В Ташкенте прошла первая встреча в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений для инвесторов

Сейчас, добавил Холмурадов, в Узбекистане разрабатывается единый инвестиционный портал. Его основной целью станет налаживание связи между государством и потенциальными инвесторами, которые смогут получить здесь ответы на все интересующие их вопросы.

На портале будет собрана не только вся актуальная информация об инвестиционном потенциале республики, отраслях и территориях, имеющейся сырьевой базе, созданных для инвесторов условиях, льготах и преференциях, но и будет внимательно отслеживаться, какое министерство или госорган вовремя не оказали содействие инвесторам.

"В первом полугодии в республике зарегистрировано более 960 предприятий с участием иностранного капитала, что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом особая активность в данном вопросе наблюдается у представителей Российской Федерации, Турецкой Республики, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кореи и других", — сказал Холмуродов.

Кроме этого, интерес к совместной деятельности проявляют предприниматели из Афганистана, Индии, Германии, Украины и Азербайджана.

Рукопожатие
Sputnik / Сергей Пятаков
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Холмуродов обратил внимание, что в последнее время наблюдается значительная активизация в привлечении средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных организаций.

"С начала года подписаны соглашения о привлечении займов и кредитов порядка на полтора миллиарда долларов. Активизация привлечения инвестиций также наблюдается в регионах республики. В настоящий момент там реализуются более 280 проектов", — отметил он.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Адхама Икрамова, появление данной площадки было жизненно необходимо. 

"Торгово-промышленная палата уже год работает в новом формате: на ежедневной основе мы встречаемся с иностранными инвесторами. За этот год мы встретились с более чем 1200 инвесторами и соединили их с узбекскими партнерами", — отметил он.

Он также добавил, что многие региональные предприниматели часто задавали вопрос о том, когда инвесторы придут к ним. Икрамов выразил надежду, что в рамках данной единой площадки, кроме отработки отраслевых инвестиционных проектов, будут также активно обсуждаться и региональные инициативы.  

"Мы к настоящему моменту подготовили инвестиционный путеводитель по Каракалпакстану. Что это такое? В нем отражены все потенциально интересные площадки для инвесторов. Следующий такой путеводитель будет по Кашкадарьинской области", — рассказал Адхам Икрамов.  

Он также проинформировал, что ТПП начала прорабатывать и предлагать зарубежным партнерам не только области, но и отдельные инвестиционно привлекательные районы. К примеру, в этом плане изучен потенциал Куйчирчикского района Ташкентской области, который может стать в ближайшее время одним из главных инвестиционных маяков области.

Теги:
бизнес, прямой диалог, иностранные инвесторы



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