Валовые золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились за июнь

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Золотовалютные резервы Узбекистана в июне этого года снизились, сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

В июне этого года валовые золотовалютные резервы Узбекистана снизились на 463,1 млн долларов и составили 27 660,5 млн долларов. В основном это обусловлено понижением цены золота за отчетный период с 1303,50 до 1250,55 доллара за тройскую унцию (расчетное влияние на снижение – 573,5 млн долларов).

"Увеличение объема валовых золотовалютных резервов без учета снижения цены золота за июнь составило 110,4 млн долларов", — отметили в Центробанке.

Чистые золотовалютные резервы также снизились на 376,1 млн долларов. Напомним, они не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями.