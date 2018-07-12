"Узбекэнерго" финансово оздоровят

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило "дорожную карту" финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности организаций АО "Узбекэнерго" на 2018 год.

Как следует из постановления кабинета министров "О мерах по обеспечению финансового оздоровления и эффективного использования активов организаций АО "Узбекэнерго", в организациях компании внедрят современную информационную систему управления, а также проведут независимый аудит и оценку деятельности с привлечением международных фирм.

Предусмотрено финансовое оздоровление шести убыточных предприятий. Например, на Мубарекской ТЭЦ законсервируют незавершенный и неиспользуемый паровод для Мубарекского газоперерабатывающего завода и трехкорпусную испарительную установку, а на Навоийской ТЭС законсервируют незавершенное сооружение "Химводоочистка 350 тн/час".

Планируется увеличить объемы поставок в электроэнергии и электротехнической продукции (опоры, трансформаторы, ЖБИ и другие) в Афганистан, оказание услуг по транзиту электроэнергии соседним энергосистемам.

Постановлением утвержден перечень 72 непрофильных и неиспользуемых активов, реализуемых в частную собственность на публичных торгах и перечень из 13 неиспользуемых земельных участков и объектов организаций АО "Узбекэнерго", изымаемых и передаваемых органам исполнительной власти на местах.