В Софии появился узбекско-болгарский торговый дом

Сегодня в Узбекистане работает 21 предприятие с участием болгарских инвестиций в нефтегазовой, текстильной и пищевой отраслях.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Софии состоялась церемония открытия первого узбекско-болгарского торгового дома, сообщает пресс-служба МВТ республики.

Учредителем торгового дома с узбекской стороны выступила внешнеторговая компания "Узтрейд", а с болгарской – MBI Engineering Ltd.

Пресс-служба Министерства внешней торговли Делегация Узбекистана готовит в Болгарии очередное заседание межправкомисии

"В ходе церемонии открытия широкий круг представителей болгарских компаний был ознакомлен с производимой в Узбекистане продукцией. Также участникам мероприятия была представлена презентация торгового и инвестиционного потенциала республики. По итогам проведенных встреч заключены экспортные контракты на поставку узбекской продукции на рынок Болгарии", – отметили в Минвнешторге.

Торговый дом открыт для увеличения объемов экспортных поставок, укрепления позиций на рынке Болгарии и последовательного и многогранного развития двусторонних отношений. Руководство компании "Узтрейд" отметило, что на базе торгового дома будет постоянно действовать шоу-рум товаров узбекских производителей.