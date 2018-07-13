В Софии появился узбекско-болгарский торговый дом

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Софии состоялась церемония открытия первого узбекско-болгарского торгового дома, сообщает пресс-служба МВТ республики.
Учредителем торгового дома с узбекской стороны выступила внешнеторговая компания "Узтрейд", а с болгарской – MBI Engineering Ltd.
"В ходе церемонии открытия широкий круг представителей болгарских компаний был ознакомлен с производимой в Узбекистане продукцией. Также участникам мероприятия была представлена презентация торгового и инвестиционного потенциала республики. По итогам проведенных встреч заключены экспортные контракты на поставку узбекской продукции на рынок Болгарии", – отметили в Минвнешторге.
Торговый дом открыт для увеличения объемов экспортных поставок, укрепления позиций на рынке Болгарии и последовательного и многогранного развития двусторонних отношений. Руководство компании "Узтрейд" отметило, что на базе торгового дома будет постоянно действовать шоу-рум товаров узбекских производителей.