Производство угля в Узбекистане снизилось на 15% в первом полугодии

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. С января по июнь в Узбекистане производство угля снизилось почти на 15%, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Предприятия республики в первом полугодии произвели полторы тысячи тонн твердого топлива против 1,9 тысячи тонн в 2017 году.
В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее программу развития и модернизации угольной отрасли до 2021 года.
Также он отметил недостатки работы государственной компании "Узбекуголь" – монополиста в этой сфере.
Среди них – неэффективная эксплуатация оборудования, слабая производственная дисциплина, отставание в модернизации мощностей и инвестиционных проектах.
Компанию включили в состав акционерного общества "Узбекистон темир йуллари".