Производство угля в Узбекистане снизилось на 15% в первом полугодии

С января по июнь предприятия республики произвели полторы тысячи тонн твердого топлива, в прошлом году показатель составлял 1,9 тысячи.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. С января по июнь в Узбекистане производство угля снизилось почти на 15%, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Предприятия республики в первом полугодии произвели полторы тысячи тонн твердого топлива против 1,9 тысячи тонн в 2017 году.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее программу развития и модернизации угольной отрасли до 2021 года.

Также он отметил недостатки работы государственной компании "Узбекуголь" – монополиста в этой сфере.

Среди них – неэффективная эксплуатация оборудования, слабая производственная дисциплина, отставание в модернизации мощностей и инвестиционных проектах.

Компанию включили в состав акционерного общества "Узбекистон темир йуллари".