Узбекистан занял 85-ю строчку рейтинга экономик по объему ВВП

Согласно отчету Всемирного банка, Казахстан оказался на 55-м месте, Туркменистан – на 88-м, Кыргызстан – на 145-м.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В рейтинге экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистан занял 55-е место, говорится в отчете Всемирного банка.

В 2017 году этот показатель в республике составил 48,7 миллиарда долларов.

Среди стран Центральной Азии в этом списке лидирует Казахстан – страна заняла 55-е место с ВВП на сумму в 159 миллиардов долларов.

Туркменистан оказался на 88-й позиции с ВВП в 42,3 миллиарда долларов, Кыргызстан – на 145-й с ВВП в 7,5 миллиарда долларов, Таджикистан – на 147-й, ВВП этого государства составил 7,1 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге указаны 200 стран мира.

На первом месте оказались США с ВВП в 19,4 триллиона долларов, на втором месте – Китай, на третьем – Япония, затем Германия и Великобритания.

В июле Узбекистан также впервые вошел в рейтинг путеводителя Lonely Planet, в перечне самых популярных для туристов стран ЦА он занял второе место после Южной Кореи.