В одном из банков Узбекистана появится первое в стране "исламское окно"

Руководство банка провело переговоры с делегацией Исламской корпорациb по развитию частного сектора (ICD).

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Банк "Ипак йули" в сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), "дочкой" Исламского банка развития (ИБР) собирается первым в стране оказывать услуги исламского банкинга, сообщили в финансовом учреждении.

Руководство банка провело переговоры с делегацией ICD по вопросам создания первого "исламского окна" в Узбекистане.

"Исламские окна" - один из инструментов исламского банкинга, альтернативного вида финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в исламском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

В апреле этого года Узбекистан и ICD достигли договоренности о реализации пилотного проекта по созданию "исламского окна" на базе коммерческих банков страны. В мае для общественного обсуждения был обнародован проект постановления президента страны Шавката Мирзиёева, предусматривающий создание Исламского банка развития Узбекистана, а также инфраструктуры исламского банкинга.

Акционерный инновационный коммерческий банк "Ипак Йули" был создан в 1990 году, входит в десятку крупных банков Узбекистана.