В одном из банков Узбекистана появится первое в стране "исламское окно"

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Банк "Ипак йули" в сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), "дочкой" Исламского банка развития (ИБР) собирается первым в стране оказывать услуги исламского банкинга, сообщили в финансовом учреждении.
Руководство банка провело переговоры с делегацией ICD по вопросам создания первого "исламского окна" в Узбекистане.
В апреле этого года Узбекистан и ICD достигли договоренности о реализации пилотного проекта по созданию "исламского окна" на базе коммерческих банков страны. В мае для общественного обсуждения был обнародован проект постановления президента страны Шавката Мирзиёева, предусматривающий создание Исламского банка развития Узбекистана, а также инфраструктуры исламского банкинга.
Акционерный инновационный коммерческий банк "Ипак Йули" был создан в 1990 году, входит в десятку крупных банков Узбекистана.