Всемирный банк и Узбекистан хотят реализовать более 20 проектов до 2020 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Узбекистан и Всемирный банк рассматривают более 20 новых проектов в рамках программы партнерства на период до 2020 года, об этом говорилось на встрече главы республики Шавката Мирзиёева с делегацией ВБ во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Портфель сотрудничества Узбекистана со Всемирным банком включает сейчас 39 реализованных и реализуемых проектов с привлечением льготного финансирования на сумму 4,4 миллиарда долларов. Они касаются модернизации энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, внедрения передовых и энергоэффективных технологий, интенсивного развития агропромышленного комплекса, эффективного управления водными ресурсами, совершенствования системы образования и здравоохранения.

Ведущие эксперты банка также принимали активное участие в разработке концепции реформирования налоговой системы Узбекистана. Ведется работа по формированию совместного Экономического совета.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества. Особое внимание участники удалили обеспечению качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе подготовки "дорожной карты" и повышения квалификации национальных кадров.

"Подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в области сельского хозяйства, гражданской авиации и возобновляемой энергетики в нашей стране, а также по продвижению значимых совместных проектов в регионе Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Сирил Мюллер поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия от президента Всемирного банка Джим Ён Кима.