В Каракалпакстане запустили завод по производству полипропиленовых мешков

На данном этапе годовая мощность предприятия составляет шесть миллионов единиц продукции.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана запустили цех по выпуску полипропиленовых мешков. Об этом передает nuz.uz.

Как сообщили в хокимияте района, запуск предприятия позволит создать 25 новых рабочих мест. Сейчас на производстве, в основном, работают выпускники профессиональных колледжей.

В администрации района отметили, что общая сумма проекта составила 3,2 млрд сумов, из них 1,6 млрд сумов – кредитные средства "Узсаноаткурилишбанка".

На данном этапе годовая мощность завода составляет шесть миллионов единиц продукции. В дальнейшем этот показатель будет расти.