До 15% квартир в Ташкенте будут передавать в распоряжение хокимията

Об этом договорились участники встречи предпринимателей и иностранных инвесторов 14 июля в столице.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча предпринимателей, иностранных инвесторов и представителей власти, сообщается на странице администрации в Facebook.

Здесь были представлены 55 крупных проектов по 11 районам столицы.

Также в мероприятии принял участие исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Пресс-служба хокимията Ташкента Встреча предпринимателей и инвесторов состоялась в хокимияте

Теперь строительные компании после завершения работ смогут не выплачивать проценты за реализацию недвижимости, но от 10 до 15% от общего числа квартир будут передавать хокимияту.

"Важным итогом данного мероприятия стало утверждение проектов для предпринимателей, планирующих строить дома в Ташкенте, выделяя земельные участки на основе государственного партнерства города Ташкента", - уточняется в сообщении.

Власти города, в свою очередь, распределят эту жилплощадь между сиротами, инвалидами и малообеспеченными жителями.