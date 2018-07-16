Делегацию МВФ ждут в Узбекистане

Представители фонда проведут двусторонние консультации в правительстве и Центральном банке.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Узбекистане 16-17 июля ждут делегацию Международного валютного фонда, сообщает пресс-служба МИД.

Представители МВФ намерены провести двусторонние консультации в правительстве республики, встретиться с коллегами из Центрального банка, министерств и ведомств, а также посетить отдельные регионы.

"Шестнадцатого-семнадцатого июля 2018 года в город Ташкент прибывает делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем Миссии МВФ по Узбекистану Альбертом Егером", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В начале июля в Минфине прошли переговоры заместителя премьер-министра Жамшида Кучкаров с миссией МВФ.

В ближайшее время эксперты фонда обещают подготовить "дорожную карту", которая позволит усовершенствовать налоговое администрирование в Узбекистане.

Также зарубежные специалисты предлагают создать в республике бюро для работы с крупными налогоплательщиками, использовать в работе современные информационно-коммуникационные технологии и заняться подготовкой профессиональных специалистов в финансово-учетных подразделениях хозяйствующих субъектов.