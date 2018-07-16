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Средняя зарплата в Узбекистане за год выросла на 21,4% - до 1,6 тысячи сумов

Sputnik
Экономика
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Также Госкомстат приводит статистику по числу сотрудников в разных сферах – около миллиона человек в образовании и более 451 тысячи в промышленности.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В январе-июне 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане составила около 1,6 тысячи сумов, сообщает пресс-служба Госкомстата.

Это на 21,4% больше прошлогодних показателей.

В эту сумму входит не только зарплата, но и различные вознаграждения, компенсации, налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.

"В январе - июне 2018 года в структуре видов экономической деятельности по республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в финансовой и страховой деятельности на 89,9% превышала среднереспубликанский уровень, в сфере информации и связи – на 88,3%, в промышленности – на 51,9%, в перевозках и хранении – на 33,5%", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Госкомстат приводит статистику по числу сотрудников в разных сферах.

В 21,5 тысячи образовательных учреждениях сегодня работают около миллиона человек, на 614 промышленных предприятиях – 451,6 тысячи человек, в 1,4 тысячи учреждениях здравоохранения и социальных услуг – 428,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что с середины июля в Узбекистане официально увеличиваются зарплаты и пенсии.

Размер минимальной заработной платы, согласно указу президента, с 15 июля увеличен на 7% - до 184,3 тысячи сумов (около 23,4 доллара).

Размер минимальной пенсии и пособие инвалидам теперь составляет 360,46 тысячи сумов в месяц.

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Теги:
Налоги, статистика, Зарплата и другие выплаты



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