Пожилым людям в РФ могут начать выделять средства на повышение квалификации

Кабинет министров России намерен предоставлять по 5 миллиардов рублей для граждан предпенсионного возраста.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Правительство России планирует начать выделять по 5 миллиардов рублей в год на повышение квалификации пожилых людей, сообщает РИА Новости.

Как заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и соцзащиты Максим Топилин, речь идет о гражданах предпенсионного возраста.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июня предложил провести пенсионную реформу – повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин.

Законопроект внесли в Госдуму, его могут рассмотреть 19 июля.

На прошлой неделе фракция ЛДПР выступила против инициативы.

Члены партии намерены внести ко второму чтению ряд поправок в законопроект и выступают против повышения пенсионного возраста.

Они настаивают на необходимости проанализировать возможные последствия пенсионной реформы и оценить готовность к ней рынка труда.