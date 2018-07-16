Пожилым людям в РФ могут начать выделять средства на повышение квалификации

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Правительство России планирует начать выделять по 5 миллиардов рублей в год на повышение квалификации пожилых людей, сообщает РИА Новости.
Как заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и соцзащиты Максим Топилин, речь идет о гражданах предпенсионного возраста.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июня предложил провести пенсионную реформу – повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин.
Законопроект внесли в Госдуму, его могут рассмотреть 19 июля.
На прошлой неделе фракция ЛДПР выступила против инициативы.
Члены партии намерены внести ко второму чтению ряд поправок в законопроект и выступают против повышения пенсионного возраста.
Они настаивают на необходимости проанализировать возможные последствия пенсионной реформы и оценить готовность к ней рынка труда.